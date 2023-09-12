Партия Эрдогана призвала продолжать зерновую сделку с Россией и Украиной под эгидой ООН

По словам пресс-секретаря Партии справедливости и развития Омера Челика, "Запад ожидает, что обе стороны вернутся за стол переговоров"

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Зерновая сделка должна быть продолжена и выполняться с участием России и Украины под эгидой ООН. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции в Анкаре Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, председателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не хотим конфликтной обстановки в Черном море. Мы заявляем, что этот процесс должен осуществляться с участием двух стран (России и Украины - прим. ТАСС) под эгидой ООН", - сказал он, имея в виду зерновую сделку. "Запад ожидает, что обе стороны вернутся за стол переговоров. Переговоры должны вестись при посредничестве ООН", - подчеркнул Челик.

По его словам, "только Турция настаивает" на установлении мира между РФ и Украиной. "На первый план выходят темы, касающиеся обмена пленными и зернового коридора. Наш президент продолжает реализовывать свои инициативы", - добавил Челик.