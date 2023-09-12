Алиханов заявил, что калининградский транзит не подпадает под введенные Литвой ограничения

Детали проезда не личного транспорта будут уточняться, добавил губернатор региона

КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Транзит автомобилей, следующих в Калининградскую область через территорию Литвы, не подпадает под ограничения ЕС и осуществляется без проблем. О этом заявил губернатор области Антон Алиханов, отвечая на вопросы жителей области во время прямого эфира "ВКонтакте".

"Сейчас поступили разъяснения Министерства иностранных дел Литвы - если это так называемый калининградский транзит, то есть движение калининградцев на калининградских номерах из Калининградской области на основную территорию России через Литву и в обратном направлении, то никаких ограничений нет", - сказал Алиханов, уточнив, что это касается личного транспорта.

Детали проезда не личного транспорта будут уточняться, добавил он. Ограничения также не касаются грузовых автомобилей, едущих транзитом в область.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте в интервью национальному радио LRT во вторник заявила, что таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. При этом, по ее словам, исключением станут автовладельцы имеющие документы, подтверждающие, что они едут транзитом в Калининград.

ЕК обнародовала 8 сентября новые разъяснения касательно применения санкций в отношении России. В соответствии с ними вводится запрет на ввоз из РФ в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.