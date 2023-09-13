Еврейская автономная область на ВЭФ подписала 11 соглашений

Как сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн, удалось заключить соглашения в том числе с компаниями "Экоэнерджи групп", X5 Group, "Роскадастром" и Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Подписание 11 соглашений во время Восточного экономического форума (ВЭФ) повысит инвестиционную привлекательность Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом ТАСС сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн на полях форума.

"В рамках Восточного экономического форума подписано 11 соглашений. Каждое из них позволит сделать жизнь людей в регионе комфортнее, удобнее, откроет новые горизонты развития для местного бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность региона. Так, соглашение с ООО "Экоэнерджи групп" предусматривает строительство на территории Еврейской автономной области объекта электроэнергетики - солнечной электростанции. Благодаря соглашению с публично-правовой компанией "Роскадастр" будет налажено сотрудничество для создания условий активного использования туристского потенциала", - сообщил губернатор.

Он добавил, что соглашение с Минвостокразвития позволит реализовать новые проекты программы "Дальневосточная концессия", а сотрудничество с компанией X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", откроет новые перспективы для потребительского рынка, повышения качества жизни населения и развития социальной инфраструктуры ЕАО.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.