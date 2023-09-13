13 сентября, 00:52
Восточный экономический форум

Еврейская автономная область на ВЭФ подписала 11 соглашений

Как сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн, удалось заключить соглашения в том числе с компаниями "Экоэнерджи групп", X5 Group, "Роскадастром" и Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Подписание 11 соглашений во время Восточного экономического форума (ВЭФ) повысит инвестиционную привлекательность Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом ТАСС сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн на полях форума.

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"В рамках Восточного экономического форума подписано 11 соглашений. Каждое из них позволит сделать жизнь людей в регионе комфортнее, удобнее, откроет новые горизонты развития для местного бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность региона. Так, соглашение с ООО "Экоэнерджи групп" предусматривает строительство на территории Еврейской автономной области объекта электроэнергетики - солнечной электростанции. Благодаря соглашению с публично-правовой компанией "Роскадастр" будет налажено сотрудничество для создания условий активного использования туристского потенциала", - сообщил губернатор.

Он добавил, что соглашение с Минвостокразвития позволит реализовать новые проекты программы "Дальневосточная концессия", а сотрудничество с компанией X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", откроет новые перспективы для потребительского рынка, повышения качества жизни населения и развития социальной инфраструктуры ЕАО.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияПриморский крайГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьВосточный экономический форум
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