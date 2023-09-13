Минфин Австрии прокомментировал разъяснения Евросоюза о санкциях в отношении России

Как отметили в ведомстве, контроль россиян на таможне внутри ЕС не носит систематического характера

ВЕНА, 13 сентября. /ТАСС/. Систематический таможенный контроль может осуществляться только непосредственно на внешней границе ЕС, внутри Европейского союза на основных транспортных маршрутах проводится выборочный контроль, направленный на выявление рисков. Так представитель Министерства финансов Австрии прокомментировал последние разъяснения Евросоюза о санкциях в отношении России.

"Если российских граждан проверяют в рамках таких мобильных проверок или воздушного сообщения, то это делается с соблюдением правовых требований ЕС, в частности, соответствующих положений об эмбарго", - приводятся его слова в газете La Presse.

Он напомнил, что прямое авиасообщение между странами остановлено с прошлого года.

Ранее в информационном центре таможенной службы Австрии ТАСС сообщили, что случаев конфискаций автомобилей или личных вещей россиян в республике не было.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявлял, что страны Евросоюза могут не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества, даже если она подлежит запрету на импорт. При этом он отметил, что автомобили, зарегистрированные в России, не могут въезжать на территорию ЕС.