"Аэрофлот" планирует открыть полеты в Хайнань в 2023 году

Гендиректор компании Сергей Александровский отметил, что главный сдерживающий фактор - отсутствие безвизового режима с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" планирует открыть в 2023 году полеты в южную китайскую провинцию Хайнань. Об этом сообщил на брифинге в рамках Восточного экономического форума генеральный директор группы Сергей Александровский.

"Планируем полеты в Хайнань. Сейчас ждем разрешения и получения слотов. Мы хотели бы запустить их в 2023 году. Самый главный сдерживающий фактор - это не запущенный безвизовый режим с Китаем", - отметил он.

Ранее в управлении по развитию туризма города Санья (провинция Хайнань) сообщили ТАСС, что прямой авиарейс между Москвой и городом Санья могут запустить в октябре 2023 года. Интерес к выполнению перелетов по этому маршруту проявили как китайские, так и российские авиаперевозчики, в том числе Hainan Airlines, "Аэрофлот", China Southern Airlines.

Глава управления Е Цзялинь выражал надежду на то, что прямые перелеты из Москвы в Санья могут быть запущены до конца 2023 года. Он также назвал Россию одним из ключевых рынков в сфере туризма.