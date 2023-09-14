В Банке "Ак Барс" сообщили о штатной работе после попадания в санкционный список США

В организации пообещали проинформировать клиентов в случае изменения условий проведения валютных операций

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Все сервисы и отделения банка "Ак Барс", который 14 сентября попал в санкционный список США, работают в штатном режиме. Банк проинформирует клиентов в случае изменения условий проведения валютных операций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Все сервисы и отделения банка "Ак Барс" работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства. Банк гарантирует их сохранность и защиту", - подчеркнули в банке.

В пресс-службе также добавили, что в случае изменения условий проведения валютных операций клиенты будут дополнительно проинформированы.

14 сентября США расширили санкции в отношении РФ. Под новые ограничения попали почти 70 человек и 100 компаний, в том числе банки "Ак Барс" и Синко-банк. Как пояснили американские власти, новые ограничения направлены на финансовые институты, оборонно-промышленный комплекс РФ и связанные с этими сферами элиты.