Трутнев заявил, что на ВЭФ заключили 373 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей

По словам вице-премьера, на форум прибыли делегации из 62 стран

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. На Восточном экономическом форуме заключили 373 соглашения на сумму 3,818 трлн рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Подписано 373 соглашения на 3 трлн 818 млрд рублей. Мы не говорим, что у нас на 3 трлн соглашения и на 3,8 трлн будет реализовано проектов. Так не будет, у нас выход "полезного продукта" порядка 70%", - сказал он.

По его словам, более 7 тыс. человек из 62 стран мира приняли участие в ВЭФ.

"Он (прошедший ВЭФ - прим. ТАСС) подводит итоги 10 лет работы Министерства по развитию Дальнего Востока. В нем приняли участие более 7 тыс. человек - это такая традиционная цифра. <…> 62 страны мира. В прошлом году было 63, то есть это, в общем, тот же уровень", - сказал он.

VIII Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступал Фонд Росконгресс. ТАСС являлся генеральным информационным партнером ВЭФ.