"Известия": в России улучшат условия погашения просроченных кредитов

Клиенты смогут оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ совместно с Минэкономразвития, Минфином и ЦБ подготовили поправки к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите. Так, клиенты смогут оплачивать задолженность по займу, проценты и основной долг раньше неустоек банку. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный ведомствами документ, который есть в распоряжении издания.

Согласно документу, сначала предлагается оплачивать задолженность, затем проценты, основной долг и лишь потом штрафы финансовой организации. В пресс-службе Минюста сообщили изданию, что такие изменения помогут повысить правовую защищенность граждан. Кроме того, ЦБ предложил включить в поправки запрет банкам существенно менять ставку по ипотеке, если заемщик отказывается от покупки страховки или расторгает договор.

Источник "Известий" в кабмине подтвердил, что описанные поправки уже согласованы. Законопроект готовится ко второму чтению.