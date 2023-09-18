В Польше назвали "не самым разумным" решение Киева подать из-за зерна в суд на Варшаву

Замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщал, что Киев начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Намерение украинских властей подать в суд на Польшу из-за ее решения о запрете ввоза зерна с Украины после 15 сентября не является самым разумным. Об этом заявил агентству PAP глава парламентской комиссии по международным делам, депутат Сейма Радослав Фогель.

"Со стороны Украины, которая так много получила от Польши, решение подать в суд на Польшу не является самым разумным решением украинских политиков, - сказал он. - Решение Украины [подать в суд] отзывается плохим эхом в Польше и Украина должна это понимать".

Ранее заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что в понедельник Киев начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября вопреки решению Еврокомиссии.

По его словам, Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах. На фоне отказа ЕК продлить данное эмбарго после 15 сентября, Будапешт, Братислава и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.