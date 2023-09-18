ЦБ Ирана подтвердил получение около $6 млрд в рамках обмена заключенными с США

Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин сообщил, что 10 августа все средства были переведены из Южной Кореи на счет ЦБ Швейцарии для конвертации в евро

ДУБАЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Центрального банка (ЦБ) Ирана Мохаммад Фарзин подтвердил, что ранее замороженные в Южной Корее иранские активы в размере около $6 млрд были переведены на счета иранских банков в Катаре в рамках сделки по обмену заключенными между Тегераном и Вашингтоном.

"Вчера мы получили официальное письмо от катарских властей о том, что счета шести иранских банков активированы, сегодня на счета иранских банков в двух катарских банках поступила сумма, эквивалентная €5 573 492 000 (около $5,9 млрд - прим. ТАСС)", - заявил глава ЦБ Ирана, слова которого приводит агентство Tasnim. Фарзин уточнил, что 10 августа все средства были переведены из Южной Кореи на счет ЦБ Швейцарии для конвертации в евро.

Газета The New York Times 10 августа сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. Агентство Bloomberg 14 сентября сообщило со ссылкой на источники, что 18 сентября является наиболее вероятной датой обмена заключенными.

16 сентября агентство Tasnim сообщило, что власти Ирана осуществят обмен заключенными после того, как замороженные в Южной Корее в результате действия санкций США активы исламской республики в размере $6 млрд поступят на иранские счета в двух катарских банках. После подтверждения перевода в Дохе должен состояться обмен заключенными, указывало агентство.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными пройдет 18 сентября по формуле "пять на пять". По его словам, двое из освобожденных в США граждан Ирана вернутся в исламскую республику, двое других останутся в США, еще один отправится в третью страну. В обмен Тегеран передаст американской стороне пять заключенных, содержащихся в тюрьмах Ирана.