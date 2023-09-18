Польша не намерена снимать эмбарго на поставки зерна с Украины

По словам пресс-секретаря правительства республики Петра Мюллера, решение о продлении запрета было с польской точки зрения верным

ТАСС, 18 сентября. Решение Украины подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) не заставит Польшу снять эмбарго на поставки украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

"Мы подтверждаем свою позицию. Такой иск в ВТО нас не впечатляет в том смысле, что мы не собираемся из-за этого отказываться от введенного нами эмбарго", - сказал он.

По словам Мюллера, решение о продлении запрета было с польской точки зрения верным. "Оно вытекает из экономического анализа и возможностей, которые следуют из европейского и международного права", - отметил он.