18 сентября, 17:55

Польша не намерена снимать эмбарго на поставки зерна с Украины

По словам пресс-секретаря правительства республики Петра Мюллера, решение о продлении запрета было с польской точки зрения верным

ТАСС, 18 сентября. Решение Украины подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) не заставит Польшу снять эмбарго на поставки украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире телеканала Polsat.

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"Мы подтверждаем свою позицию. Такой иск в ВТО нас не впечатляет в том смысле, что мы не собираемся из-за этого отказываться от введенного нами эмбарго", - сказал он.

По словам Мюллера, решение о продлении запрета было с польской точки зрения верным. "Оно вытекает из экономического анализа и возможностей, которые следуют из европейского и международного права", - отметил он. 

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