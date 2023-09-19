Международные ТОР будут занимать площади до 20 кв. км на Дальнем Востоке

Резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международные территории опережающего развития (МТОР), законопроект о которых планируется внести в Госдуму этой осенью, будут располагаться на территориях Дальнего Востока на площади до 20 кв. км. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

"Международная ТОР предполагает закрепление на основе международного договора определенных правил игры на территории площадью 20 кв. км, максимум, для того, чтобы создавать высокотехнологичное оборудование. Как только выйдет законопроект, на дальневосточных территориях появятся такие зоны. С инвесторами работа уже проводится", - сказал он.

Запрягаев подчеркнул готовность работать на Дальнем Востоке и в Арктике со всеми международными инвесторами. "Когда появляются сложности и барьеры, появляются и возможности, в итоге мы становимся только сильнее", - добавил гендиректор КРДВ.

Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового преференциального режима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей. Рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны. Глава министерства Алексей Чекунков в интервью ТАСС сообщал, что конкуренция за запуск первых МТОР уже развернулась в дальневосточных регионах.