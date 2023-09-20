Модернизацию ВПП в аэропорту Красноярского края планируют начать в 2025 году

По словам главы региона Михаила Котюкова, эксплуатационный ресурс полосы рассчитан до 2027-2028 года

КРАСНОЯРСК, 20 сентября /ТАСС/. Модернизация взлетно-посадочной полосы, эксплуатационный ресурс которой истекает в 2027-2028 годах, в аэропорту Красноярска планируют начать в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Проект реконструкции - достаточно капиталоемкий, и чтобы аэропорт функционировал без перебоев, к обновлению полосы нужно готовиться заранее. Здесь у нас полное взаимопонимание с федеральным министерством транспорта. Мы докладывали эту позицию президенту, что нам нужно уже в ближайшее время приступать к проектированию и строительству ВПП. Думаю, что за 2024 год будет подготовлена проектная документация, чтобы с 2025 года включить объект в комплексный план и провести поэтапную модернизацию", - сообщил Котюков, добавив, что эксплуатационный ресурс полосы рассчитан до 2027-2028 года.

По его словам, также в текущем году планируется завершить первый этап реконструкции перрона аэропорта. "Есть второй этап, который позволит увеличить количество воздушных судов, обслуживаемых аэропортом, и увеличит транспортную доступность региона. Больше возможностей получит въездной туризм - создадим условия, чтобы в Красноярск чаще прилетали гости из других регионов страны и зарубежья и обеспечивали загрузку нашей туристической инфраструктуры", - сообщил губернатор.

Ранее на совещании по вопросам социально-экономического развития Красноярского края под председательством президента РФ Владимира Путина Котюков попросил главу государства включить проект модернизации полосы аэропорта Красноярска в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоено имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьева международный авиационный хаб.