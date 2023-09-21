Лавров обсудит с Гутерришем вопросы зерновой сделки

Как сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, российская позиция по обеспечению продовольствия и удобрений известна

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в четверг с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудит вопросы выполнения стамбульских договоренностей, касающиеся экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Сегодня будет встреча министра иностранных дел с генсекретарем ООН, где вопрос [выполнения стамбульских договоренностей] также будет затрагиваться", - сказал дипломат журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

На просьбу уточнить, выдвигали ли замгенсека ООН Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен какие-то новые предложения для обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений, Вершинин отметил, что "эти вопросы обсуждаются, в частности, они отражены в тех письмах, которыми обменивался генеральный секретарь ООН с министром иностранных дел России". "Наша позиция на этот счет известна", - сказал замглавы МИД России.