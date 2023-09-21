Новак 22 сентября обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке топлива

Правительство РФ ранее ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак встретится 22 сентября с руководителями нефтяных компаний, чтобы обсудить ситуацию на российском топливном рынке. Об этом сообщил ТАСС источник в отрасли и подтвердили в аппарате вице-премьера.

Правительство РФ ранее ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Мера начинает действовать с 21 сентября. Под ограничения не подпадают несколько поставок, в том числе по индикативным балансам или протоколам в страны ЕАЭС, межправсоглашениям, транзит, гуманитарная помощь и т. д.

Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в Минэнерго РФ. Биржевые цены на бензин и дизтопливо в последнее время достигали рекордных уровней, однако с этой недели начали снижаться. Сегодня бензин на бирже подешевел на 4 - 5,7%, стоимость дизеля уменьшилась более чем на 2%.