Глава МИД Ливана выступил за восстановление зерновой сделки

Абдалла Бу Хабиб не уточнил, на каких условиях сделка должна быть возобновлена

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Ливан выступает за восстановление зерновой сделки. Об этом заявил ТАСС и.о. министра иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб на полях Генеральной Ассамблеи ООН, не уточнив, на каких условиях сделка должна быть возобновлена.

"Конечно, она должна быть восстановлена. Нам очень нужно зерно, как и другим странам, поэтому мы надеемся, что она будет возобновлена", - сказал он.

В ответ на уточняющий вопрос, должна ли сделка быть восстановлена на условиях - российских или западных, - министр сказал: "Это больше, чем я могу ответить".

Глава МИД добавил, что Ливан намерен поддерживать хорошие отношения с Россией и не видит каких-либо проблем в контактах с руководством РФ в нынешней международной обстановке. "Мы поддерживаем регулярные контакты с Россией, каких-либо проблем здесь нет", - ответил он на соответствующий вопрос.