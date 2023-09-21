МЭР считает, что введение гибкой экспортной пошлины поможет сдержать цены для потребителей

В ведомстве отметили, что это решение также создаст предпосылки для расширения предложения на внутреннем рынке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Введение гибкой экспортной пошлины на некоторые товары с привязкой к курсу рубля создаст предпосылки для расширения предложения на внутреннем рынке и окажет сдерживающее воздействие на цены на многие товары для российских потребителей. Такое мнение выразила директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Лилия Щур-Труханович.

"В данном случае мера смягчает влияние валютного курса на торговый баланс и создает предпосылки для расширения предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, окажет сдерживающее воздействие на цены на многие товары для российских потребителей, - сказала Щур-Труханович, ее слова цитирует пресс-служба Минэкономразвития. - Из-под действия экспортных пошлин выведены товары, имеющие в себестоимости высокую долю импортных составляющих, приобретаемых за валюту, а также продукция высоких переделов, что стимулирует внутреннюю переработку и производство в целом".

Она напомнила, что мера вводится на временной основе и не коснется российских производителей фармацевтики, бытовой химии, легкой промышленности, парфюмерно-косметической продукции, которые активно выходят на новые экспортные рынки.

Ранее правительство РФ сообщило, что с 1 октября в России начнут действовать гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля. Мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе 80 рублей за доллар и ниже она будет нулевой.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за доллар, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.