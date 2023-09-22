Дегтярев заявил, что комбинат "Русолова" будет обрабатывать руду трех месторождений

Глава Хабаровского края также отметил, что это будет первый металлургический комбинат по переработке олова в регионе за последние 85 лет и единственное современное предприятие этого профиля к востоку от Урала

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Металлургический комбинат, который до 2028 года планирует построить в Хабаровском каре компания "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар"), будет перерабатывать руду с трех месторождений Дальнего Востока. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Месторождений у нас [в Хабаровском крае] два: новое Правоурмийское месторождение олова в Верхнебуреинском районе и старое месторождение в районе поселков Солнечный и Горный, где еще 15 лет назад был заброшен рудник. Компания "Русолово" консолидировала эти активы, возродила рудник и Солнечную обогатительную фабрику. Третий источник сырья - месторождение ["Пыркакайские штокверки"] на Чукотке. То есть все оловянное сырье Дальнего Востока будет свозиться в Амурск, плавиться в металл", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что это будет первый металлургический комбинат по переработке олова в Хабаровском крае за последние 85 лет и единственное современное предприятие этого профиля к востоку от Урала.

Соглашение о строительстве комбината подписали на прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме. Ввод предприятия проектной мощностью 5,5 тыс. тонн олова в год ожидается в 2028 году, объем инвестиций составит 13 млрд рублей, следует из материалов компании.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов отмечал, что реализация инвестпроекта по строительству металлургического комбината позволит создать в Хабаровском крае вертикально интегрированное производство с полным циклом глубокой переработки от руды и оловянных концентратов до финального выпуска металлического олова.