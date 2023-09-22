Дегтярев заявил, что строительство Тихооокеанской железной дороги идет быстрее графика

Общая протяженность железной дороги составит 500 км

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Строительство частной Тихоокеанской железной дороги, которая пролегает от Эльгинского месторождения угля в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае, идет с опережением графика. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"[Строительство железной дороги и порта Эльга] идет с опережением графика. Ориентировались на 2025 год, и пока так и остается. Но темпы хорошие, могут и раньше закончить", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что все стороны заинтересованы в скорейшей реализации проекта, поскольку частная железная дорога с ежегодной провозной мощностью в 30 млн тонн позволит снять часть нагрузки с Байкало-Амурской магистрали.

Общая протяженность Тихоокеанской железной дороги составит 500 км. Объем инвестиций оценивается в 140 млрд рублей. Дорога позволит экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уголь с Эльгинского месторождения - одного из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля.

На стройке работают 3 тыс. человек, после запуска будут работать 3,5 тыс.