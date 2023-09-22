22 сентября, 12:57,
обновлено 22 сентября, 13:09

Мишустин: рост мировой экономики по итогам 2023 года может быть самым низким с 2008 года

Такую оценку премьер-министр дал на заседании правительства, на котором рассматривается проект бюджета

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Показатели роста мировой экономики по итогам 2023 года могут оказаться самими низкими с 2008 года.

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Такую оценку дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, на котором рассматривается проект бюджета.

"Работа над главным финансовым документом страны шла на фоне очередного усиления глобальных дисбалансов. Рост мировой экономики замедляется. По итогам текущего года он может оказаться одним из самых низких, начиная с последнего международного кризиса 2008-2009 годов", - сказал он. "Если не считать, конечно, ковидный период", - добавил премьер. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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