22 сентября, 13:03

Кабмин ожидает, что экономика России в ближайшие годы продолжит расти

Предполагается ежегодный рост экономики свыше 2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство при составлении бюджета на ближайшие три года опиралось на базовый прогноз развития страны, он предполагает ежегодный рост экономики свыше 2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

Читайте также
Эксплейнер
Стали известны основные параметры бюджета на 2024-2026 годы

"Начнем с прогноза социально-экономического развития. Традиционно Минэкономразвития подготовило два варианта - базовый и консервативный. При составлении бюджета мы опирались на первый. Он предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше двух процентов", - сказал глава кабмина.

По его словам, усилия властей будут сосредоточены прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом. Это, в частности, расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран и совершенствование необходимых для этого механизмов, том числе транспортной и платежной составляющих.

"А также укрепление технологического и финансового суверенитета, опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей", - перечислил Мишустин приоритетные направления. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация