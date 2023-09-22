Кабмин ожидает, что экономика России в ближайшие годы продолжит расти

Предполагается ежегодный рост экономики свыше 2%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство при составлении бюджета на ближайшие три года опиралось на базовый прогноз развития страны, он предполагает ежегодный рост экономики свыше 2%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

"Начнем с прогноза социально-экономического развития. Традиционно Минэкономразвития подготовило два варианта - базовый и консервативный. При составлении бюджета мы опирались на первый. Он предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше двух процентов", - сказал глава кабмина.

По его словам, усилия властей будут сосредоточены прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом. Это, в частности, расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран и совершенствование необходимых для этого механизмов, том числе транспортной и платежной составляющих.

"А также укрепление технологического и финансового суверенитета, опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей, имеющих детей", - перечислил Мишустин приоритетные направления.