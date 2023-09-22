22 сентября, 15:47,
обновлено 22 сентября, 16:02

Кабмин сообщил об отсутствии дефицита топлива

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Совокупный объем накопленных запасов топлива в стране на 20 сентября составлял 4,85 млн тонн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили текущую ситуацию с обеспечением автомобильным топливом в стране и ценообразованием на него в оптовом и розничном сегментах, сообщает правительство России.

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Дефицит топлива в России отсутствует, совокупный объем накопленных запасов топлива в стране на 20 сентября составлял 4,85 млн тонн: 1,9 млн тонн бензина и 2,95 млн тонн дизеля.

"Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах "Транснефти". По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК филиала РЭА Минэнерго, суммарные товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и нефтебазах на 20 сентября составили 1,9 млн тонн. Товарные остатки дизельного топлива на заводах, нефтебазах и в системе "Транснефти" составили 2,95 млн тонн", - говорится в сообщении.

В ходе совещания также было зафиксировано снижение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала недели на все основные виды нефтепродуктов. "Биржевые цены на бензин Аи-92 в европейской части России упали более чем на 20% с 18 сентября, на Аи-95 - на 22%, на летнее дизельное топливо - на 18%", - говорится в сообщении. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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