Кабмин сообщил об отсутствии дефицита топлива

Совокупный объем накопленных запасов топлива в стране на 20 сентября составлял 4,85 млн тонн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. Стороны обсудили текущую ситуацию с обеспечением автомобильным топливом в стране и ценообразованием на него в оптовом и розничном сегментах, сообщает правительство России.

Дефицит топлива в России отсутствует, совокупный объем накопленных запасов топлива в стране на 20 сентября составлял 4,85 млн тонн: 1,9 млн тонн бензина и 2,95 млн тонн дизеля.

"Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах "Транснефти". По данным Центрального диспетчерского управления ТЭК филиала РЭА Минэнерго, суммарные товарные остатки автомобильных бензинов на НПЗ и нефтебазах на 20 сентября составили 1,9 млн тонн. Товарные остатки дизельного топлива на заводах, нефтебазах и в системе "Транснефти" составили 2,95 млн тонн", - говорится в сообщении.

В ходе совещания также было зафиксировано снижение цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала недели на все основные виды нефтепродуктов. "Биржевые цены на бензин Аи-92 в европейской части России упали более чем на 20% с 18 сентября, на Аи-95 - на 22%, на летнее дизельное топливо - на 18%", - говорится в сообщении.