23 сентября, 00:17
Ситуация с ценами на бензин в России

Guardian: цены на топливо в Европе выросли после ограничения РФ на экспорт бензина

EPA-EFE/ NEIL HALL
© EPA-EFE/ NEIL HALL

По данным газеты, цена на дизель превысила $1 тыс. за тонну

ТАСС, 23 сентября. Цены на дизельное топливо в Европе выросли на 5% после введения Россией временного ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом в четверг сообщила британская газета The Guardian.

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По ее информации, цена за дизельное топливо на европейском рынке превысила $1 тыс. за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнил, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. 

Теги:
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
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