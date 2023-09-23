Guardian: цены на топливо в Европе выросли после ограничения РФ на экспорт бензина

Ситуация с ценами на бензин в России

По данным газеты, цена на дизель превысила $1 тыс. за тонну

ТАСС, 23 сентября. Цены на дизельное топливо в Европе выросли на 5% после введения Россией временного ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Об этом в четверг сообщила британская газета The Guardian.

По ее информации, цена за дизельное топливо на европейском рынке превысила $1 тыс. за тонну.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнил, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.