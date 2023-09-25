Компания Hyundai "рассматривает различные варианты" судьбы своего завода в России

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что его покупателем станет отечественная организация

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai Motor рассматривает различные варианты дальнейшей судьбы своего завода в России. Такой комментарий предоставила автомобилестроительная компания газете "Чосон ильбо" после заявления заместителя председателя правительства, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Мы рассматриваем различные сценарии и меры относительно российского завода", - приводит газета заявление Hyundai.

25 сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах промышленной выставки "Иннопром. Казахстан" заявил, что покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания. "У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение", - добавил он.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2,206 тыс. работников предприятия из 2,537 тыс. До прекращения производства оно выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода, запущенного в 2010 году, превышала 200 тыс. автомобилей в год.