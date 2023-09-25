В Абхазии уверены, что не останутся без нефтепродуктов из-за российского запрета экспорта

По действующему межправсоглашению от установленной квоты на 2023 год в республику ввезено лишь 70% бензина и дизельного топлива, сообщило Министерство экономики республики

СУХУМ, 25 сентября. /ТАСС/. Абхазия, которая получает нефтепродукты из Российской Федерации, не останется без топлива в связи с решением российского правительства о запрете на вывоз нефтепродуктов из страны, поскольку по действующему межправсоглашению от установленной квоты на текущий год в республику ввезено лишь 70% бензина и дизельного топлива. Об этом сообщило Министерство экономики Абхазии в понедельник вечером.

Постановлением правительства России от 21 сентября был введен временный запрет на вывоз нефтепродуктов за исключением ряда случаев, в том числе вывоза в Республику Абхазия и Южную Осетию. В редакции постановления от 23 сентября кабмин РФ отменил исключение на запрет на вывоз нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию. Вместе с тем в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 документа запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в рамках международных межправительственных соглашений.

"Между правительствами Абхазии и России действует соглашение о режиме торговли товарами, в рамках которого ежегодно утверждаются объемы экспорта нефтепродуктов без уплаты экспортной пошлины. На текущий год утверждены объемы: 70 тыс. тонн бензина АИ-92, 23 тыс. тонн бензина АИ-95 и 30 тыс. тонн дизтоплива. В данный момент выбор квоты по разным видам нефтепродуктов составляет от 60 до 70%", - говорится в комментарии министерства

По данным крупнейших импортеров нефтепродуктов в Абхазию - компаний "АЗиД" и "Апсны-ойл", проблем с отгрузкой нефтепродуктов из России в республику нет. Там журналистам сообщили, что изменения, внесенные в постановление правительства России 23 сентября, не затрагивают поставки нефтепродуктов в Республику Абхазия в рамках ранее согласованных объемов между двумя странами.