Белоруссия и Ленинградская область планируют выйти на товарооборот в $1 млрд

Посол России в Минске Борис Грызлов на встрече с губернатором российского региона Александром Дрозденко отметил, что визиты представителей РФ "дают возможность наращивать связи промкооперации и торговый оборот"

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Ленинградская область в этом году планируют выйти на объем товарооборота в $1 млрд. Об этом сообщил посол России в Минске Борис Грызлов.

"Насколько я понимаю, в этом году уже есть некая планка, к которой можно подойти в рамках товарооборота, это $1 млрд", - сказал он на состоявшейся в посольстве встрече с прибывшим в Минск губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Дипломат отметил, что визиты представителей российских регионов "дают возможность наращивать связи промкооперации, торговый оборот". "Ваш визит в Республику Беларусь в этом году уже 30-ый. Так что хотел бы отметить, что посольство придает большое значение визитам субъектов Российской Федерации в Республику Беларусь, потому что мы должны наращивать торговые связи, гуманитарные связи", - сказал он.

"Для нас очень важно, что мы всегда чувствуем поддержку посольства в вопросах, которые мы здесь обсуждаем и решаем. Ленинградская область плотно сотрудничает с Республикой Беларусь, мы сотрудничаем еще и с несколькими областями. Мы не остановились на одной области, у нас соглашения подписаны с Витебской, Минской, Гомельской и с Могилевской областями. И с каждой из них у нас своя программа, свои интересы, взаимные интересы", - сказал Дрозденко.

Он указал на то, что за последние годы изменилась структура товарооборота и направления сотрудничества российского региона и Белоруссии, которые ранее в основном сводились к сфере сельского хозяйства и поставкам удобрений. "Мы уже не первый год работаем по жилищно-коммунальному хозяйству. Покупаем модульные очистные станции, они себя очень хорошо зарекомендовали", - уточнил Дрозденко, напомнив, что заключенные ранее соглашения предусматривают поставки в российский регион более 100 станций очистки воды и более 30 канализационных станций, которые востребованы в небольших поселках и деревнях.

В начале июня Дрозденко сообщил, что Белоруссия за последние месяцы стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградской области. При этом он выразил надежду, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года, по итогам которого товарооборот вырос на четверть и достиг около $900 млн, в текущем году будут превышены.