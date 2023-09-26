В ГД заявили, что WhatsApp не введет функцию создания каналов для пользователей в России

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее отмечал, что, если мессенджер запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к нему вплоть до блокировки

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России Facebook и Instagram), не станет запускать в РФ возможность создания публичных каналов для пользователей. Об этом сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Правда, официального сообщения пока не было, а информацию предпочли слить через одну голландскую газету со ссылкой на неназванного представителя Meta", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в цитате, опубликованной в газете, содержится "туманная оговорка - "продукт не будет доступен в ближайшее время". "На мой взгляд, это излишне оптимистичная позиция, ведь в ближайшее время статус экстремистской организации с Meta снимать никто не собирается", - подчеркнул депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что, если WhatsApp запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки. Он пояснил, что "сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится", так как мессенджер "принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Сам Горелкин до этого отмечал, что официальная позиция по работе WhatsApp на территории РФ может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации. Он напомнил, что при блокировке продуктов Meta для WhatsApp было сделано исключение, так как мессенджер был средством коммуникации, а не размещения информации.

WhatsApp ранее в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи мессенджера смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно. Разработчики WhatsApp также заявили, что в рамках обновления пользователи смогут ставить реакции на записи каналов.