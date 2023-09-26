Аксенов заявил о проведении проверок на предприятиях "Крымгазсети" и "Вода Крыма"

Решение приняли после выявления нарушений в "Крымэнерго"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Надзорные органы проведут масштабные проверки на госпредприятиях "Крымгазсети" и "Вода Крыма" после выявленных в "Крымэнерго" нарушений, сообщил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Сейчас закончим с "Крымэнерго" - по "Крымгазсетям" будет параллельно такая же ситуация, потом "Вода Крыма". По ним тоже сейчас идут проверочные мероприятия", - сказал Аксенов.

Среди вероятных нарушений глава республики назвал манипуляции со сжиженным баллонным газом и передачу частным компаниям работ по техприсоединению потребителей. Что касается "Крымэнерго", сейчас там проверяют списание на потери в сетях 14% поставляемой электроэнергии при реальных потерях в объеме 6-7%.

Ранее в "Крымэнерго" после проверок были уволены шесть начальников районных электрических сетей и четыре руководителя из центрального офиса компании. Как заявлял Аксенов, причиной стало искусственное затягивание исполнения договоров на техприсоединение и попытки получения вознаграждения от потребителей.