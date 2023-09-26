Лукашенко: Белоруссия и Ленобласть не будут останавливаться на товарообороте в $1 млрд

По словам белорусского президента, отношения страны с Ленинградской областью являются образцово-показательными и Минск очень хотел бы сделать в России ставку на сотрудничество прежде всего с этим регионом

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Ленинградская область не намерены ограничиваться объемом товарооборота в $1 млрд в год. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с находящимся с визитом в Минске губернатором российского региона Александром Дрозденко.

"В ходе предыдущей встречи мы обозначили цель - выйти на заветный миллиард в торговле. Для этого в годовом исчислении объемы поставок предстоит нарастить примерно на пятую часть, на 20%. Полагаю, выполнимая задача в нынешней ситуации, и миллиардом мы не будем ограничиваться. Это такой условный ориентир для нас", - сказал Лукашенко.

По его словам, отношения Белоруссии с Ленинградской областью являются образцово-показательными и Минск очень хотел бы сделать в России ставку на сотрудничество прежде всего с этим регионом. Лукашенко отметил, что при содействии региона республика переориентировала нарушенную западными санкциями логистику, что позволило вновь выйти на рынки Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. "Для многих западных политиков стало настоящим открытием, что мир гораздо шире их узких представлений о нем", - сказал президент.

Лукашенко призвал "максимально эффективно использовать сильные стороны друг друга для достижения технологического суверенитета". "Это позволит не только дать ответ на любые попытки давления Запада, но и создает новую, здоровую конкурентную среду внутри Союзного государства", - заявил он.

В начале июня Дрозденко сообщал, что Белоруссия стала крупнейшим внешнеэкономическим партнером Ленинградской области. При этом он выразил надежду, что рекордные цифры экономического сотрудничества 2022 года в текущем году будут превышены. По данным белорусской стороны, товарооборот республики с российским регионом за семь месяцев года составил около $533 млн, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом белорусский экспорт вырос на 44%, составив $139 млн. По итогам 2022 года взаимный товарооборот превысил $834 млн, увеличившись почти на 19% по сравнению с 2021 годом.