Reuters утверждает, что грузовое судно покинуло порт Одессы

Источник агентства не сообщил дополнительные данные о судне и его грузе

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Судно, принявшее на борт груз в порту Одессы, вышло в море. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в сфере морских перевозок.

Он отказался предоставлять какие-либо дополнительные данные о судне, предположительно находящемся в Черном море, и его грузе.

На прошлой неделе министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что балкеры Azara, Ying Hao 01 и Eneida готовятся зайти в порты Черноморск и Южный для экспорта 127 тыс. тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию по так называемому альтернативному зерновому коридору в Черном море.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о создании в Черном море "временных коридоров" для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки. После этого из украинских портов вышли еще четыре балкера. Среди них - Aroyat и Resilient Africa, загрузившие на борт суммарно почти 21 тыс. тонн пшеницы.