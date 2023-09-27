Сахалинские товары планируют экспортировать в Китай

Региону предложили подготовить список такой продукции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Представители Сахалинской области и одной из провинций Китая договорились о сотрудничестве, в том числе предполагающем экспорт товаров, сообщила пресс-служба Сахалинского фонда развития предпринимательства.

"Участники делегации предложили составить список сахалинских товаров, которые мы могли бы экспортировать в Китай. <...> мы попросили от китайской стороны конкретные предприятия, которые готовы импортировать нашу продукцию, обменялись контактами для дальнейшего взаимодействия", - привела пресс-служба слова исполняющей обязанности руководителя регионального Центра поддержки экспорта Марии Яровенко.

Как уточнили ТАСС в фонде, Сахалинскую область с рабочим визитом посетила делегация из китайской провинции Хэйлунцзян. Часть группы примет участие в 27-м международном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" в Южно-Сахалинске.