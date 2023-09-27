Газпромбанк планирует финансировать инновационные проекты Южно-Сахалинска

Городские власти совместно с финансовой организацией будут привлекать инвестиции, участвовать в реализации программ, социальных и инвестиционных проектов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк окажет финансовую поддержку при реализации инновационных проектов Южно-Сахалинска, в том числе в развитии малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение стороны подписали в среду в Южно-Сахалинске на полях 27-го международного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина".

"Сахалинская область и, в частности, город Южно-Сахалинск, является некой точкой роста и развития Дальнего Востока, и мы видим этот огромный потенциал территории и намерены активно принимать участие именно в раскрытии этого потенциала. В рамках соглашения мы <...> будем предпринимать много усилий по поддержке, [принимать] участие в финансировании разных инновационных проектов, в том числе и развитии малого и среднего бизнеса. И, конечно, предоставление полного спектра финансовых услуг, связанных с важными стратегическими программами развития города", - рассказал после церемонии подписания исполнительный вице-президент - управляющий по Дальневосточному макрорегиону Газпромбанка Андрей Лакеев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска, городские власти совместно с банком будут привлекать инвестиции в экономику муниципалитета, участвовать в реализации программ, социальных и инвестиционных проектов. Также одним из направлений сотрудничества станет развитие муниципально-частного партнерства, в том числе по созданию образовательных учреждений. Кроме того, стороны будут развивать систему осуществления закупочных процедур для нужд города, в том числе с использованием электронных площадок.

"Южно-Сахалинск занимает лидирующие позиции в стране по уровню развития муниципально-частного партнерства и концессий. Одна из главных целей проводимой администрацией города инвестиционной политики - создание максимально благоприятных условий для развития инвестирования и предпринимательства. Все это невозможно обеспечить без развитой банковской сферы и применения лучших практик банковского сектора. Одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности стало продвижение механизмов муниципально-частного партнерства и концессии", - рассказал ТАСС мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

О форуме

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске с 27 по 29 сентября. В нем принимают участие более 1 тыс. экспертов, в том числе иностранные делегации. В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.

Одной из ключевых тем стало технологическое развитие энергетической отрасли в новых условиях. Большое внимание будет уделено вопросу увеличения глубины переработки природных ресурсов. Пройдут круглые столы, встречи с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений, а также выставочная экспозиция предприятий.