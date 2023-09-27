"Биннофарм групп" планирует выйти на рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Таиланда

Компания в июне открыла первую дочернюю компанию в Китае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") планирует в ближайшее время выйти на рынки Юго-Восточной Азии. В частности, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Филиппины и Таиланд. Об этом сообщил генеральный директор и член совета директоров "Биннофарм групп" Рустем Муратов на VIII Всероссийской GMP-конференции, которая проходит 27-29 сентября в Екатеринбурге.

"Мы планируем выходить на рынки Юго-Восточной Азии. Сейчас, в ближайшей перспективе смотрим на рынки Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда. Может быть, Мьянма, но на это надо будет посмотреть. <…> Достаточно емкие рынки, достаточно большое количество населения. И мы понимаем, каким образом будем свои продукты там коммерциализировать", - сказал он.

В июне компания открыла первую дочернюю компанию в Китае. "Буквально на текущей неделе начались первые операции с ней", - сказал Муратов.

Он пояснил, что сначала продуктов будет не очень много - порядка десятка. Выход на эти рынки займет порядка 1,5 года. "Мероприятия по регистрации уже начали, там достаточно сложный процесс - есть разница между продуктами у нас и теми, которые вращаются на азиатских рынках. <…> Поскольку все страны жаркие, надо все продукты положить на стабильность, чтобы они, грубо говоря, свои качества проявили на длительном периоде времени, это самый длинный кусок, мы сейчас с ним стартовали", - добавил Муратов.

От также уточнил, что компания "имеет в прицеле" выходы и на российские, и на азиатские биржи. "[Важно] состояние рынков текущих. Текущие рынки в России не очень позитивные, <…> поэтому мы пока к этому снаряду не подходим вплотную. По поводу азиатских бирж: там сейчас сложнее. Чтобы выходить на эти биржи, надо иметь бизнес там. Это лежит в общей нашей логике, стратегии, потому что мы как раз бизнес там заводим. Как только они заведутся, будут существовать, можно будет об этом разговаривать", - пояснил Муратов.

По его данным, в 2023 году в целом ожидается рост объема производства продукции "Биннофарм групп" на 20% по сравнению с прошлым годом. "Мы анонсировали создание нашего нового R&D-центра, сейчас он запущен и занимается разработкой новых медикаментов. Мы и раньше выпускали больше 20 продуктов ежегодно, сейчас планируем выпускать больше - около 40", - также рассказал Муратов.

"Биннофарм групп" образована в 2020 году в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК "Система", объединяет производственные площадки в различных регионах России - в Зеленограде, Красногорске, Оболенске, а также в Кургане и Ставрополе. Входит в топ-5 ведущих отечественных производителей, работающих на фармацевтическом рынке России.