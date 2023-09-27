27 сентября, 09:00

Глава Минсельхоза Польши попросил украинского коллегу отозвать иск в ВТО

Роберт Телус и Николай Сольский также обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу, в частности процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус во время онлайн-встречи с украинским коллегой Николаем Сольским высказал просьбу отозвать иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенного Варшавой эмбарго на ввоз зерна с Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте также
Мнение
Зерно раздора: почему Польша так категорично настроена против украинской сельхозпродукции

"Роберт Телус обратил внимание на то, что Польша хочет, чтобы Украина отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию, по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Отмечается, что стороны также обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу, в частности процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства. Как сообщил польский министр, в Варшаве изучают механизм выдачи лицензий украинским экспортерам. Результаты рассмотрения этого вопроса будут обсуждаться на встрече глав ведомств через неделю.

Кроме того, Сольский сообщил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере. Для выхода из ситуации правительство Украины предложило также ввести процедуру лицензирования, предполагающую выдачу министерством экономики страны лицензий на экспорт каждой партии зерновых после согласования с Еврокомиссией и странами-импортерами. 

Теги:
УкраинаПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация