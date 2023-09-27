Глава Минсельхоза Польши попросил украинского коллегу отозвать иск в ВТО

Роберт Телус и Николай Сольский также обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу, в частности процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус во время онлайн-встречи с украинским коллегой Николаем Сольским высказал просьбу отозвать иск Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введенного Варшавой эмбарго на ввоз зерна с Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Роберт Телус обратил внимание на то, что Польша хочет, чтобы Украина отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию, по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Отмечается, что стороны также обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу, в частности процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства. Как сообщил польский министр, в Варшаве изучают механизм выдачи лицензий украинским экспортерам. Результаты рассмотрения этого вопроса будут обсуждаться на встрече глав ведомств через неделю.

Кроме того, Сольский сообщил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы по переносу ветеринарного контроля на территорию страны назначения экспорта.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере. Для выхода из ситуации правительство Украины предложило также ввести процедуру лицензирования, предполагающую выдачу министерством экономики страны лицензий на экспорт каждой партии зерновых после согласования с Еврокомиссией и странами-импортерами.