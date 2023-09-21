Зерно раздора: почему Польша так категорично настроена против украинской сельхозпродукции

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Польша и Украина вступили в стремительную торговую и дипломатическую войну, которая ознаменовалась отменой встречи на полях Генассамблеи ООН президентов двух стран — Анджея Дуды и Владимира Зеленского. Как утверждает польская сторона, переговоры не состоялись из-за смещения графиков президентов. Однако наблюдатели убеждены, что виной всему — натянутые отношения между Варшавой и Киевом из-за эмбарго на поставки украинского зерна на польскую территорию.

Первый ощутимый залп в этой баталии прогремел 15 сентября, когда Польша в одностороннем порядке продлила запрет на поставки в республику украинского зерна, вопреки решению Еврокомиссии этого не делать. Примеру Варшавы последовали Венгрия и Словакия, чьи сельскохозяйственные рынки также испытывают серьезные трудности из-за наплыва дешевых сельскохозпродуктов с Украины.

В ответ на это решение Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), а Зеленский с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 19 сентября обвинил ограничивающие поставки украинского зерна страны Евросоюза в том, что они этим якобы "готовят сцену" для России.

Польша ответила острой критикой на подобные заявления, назвав их несправедливыми и переходящими все границы дипломатического общения, особенно в отношении страны, которая оказала Киеву значительную помощь в последние месяцы.

В ответ на обвинения в блокаде поставок зерновых Дуда напомнил украинским партнерам, что ценные грузы идут не только с Украины через Польшу и далее, но и на Украину. И если в Европу уходит зерно, то на Украину через польскую территорию отправляется оружие и гуманитарная помощь со всего мира. Помимо этого, Варшава тогда явно дала понять, что может вовсе вскоре перестать оказывать помощь Киеву. "Мы хотели бы и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, у нас должна быть поддержка польских граждан. Если поддержки со стороны поляков не будет, нам будет сложно дальше поддерживать Украину так, как мы делали это до настоящего времени", — отметил представитель правительства Польши по европейским делам Шимон Шинковский.

"Украина ведет себя как утопающий, хватающийся за все, но мы, помогая ей, имеем право защищаться от причинения нам вреда", — сказал Анджей Дуда, беседовавший с журналистами после своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Разумеется, мы должны действовать так, чтобы защититься от вреда, поскольку утопающий не получит помощи, если утопит и нас с собой. Значит, мы должны защищать наши интересы и будем это делать эффективно и решительно", — продолжил президент Польши.

Украина попыталась провести контратаку: заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев вынужден реагировать на действия Варшавы и намерен ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. Однако эта угроза не имела ожидаемого эффекта, никого в Варшаве не напугав, — овощи и фрукты составляют только 0,5% от общего объема польского экспорта на Украину.

В Варшаве же на это ответили, что, если Киев не изменит свою риторику и продолжит накалять ситуацию, Польша расширит список запрещенных к ввозу продуктов аграрно-промышленного комплекса. Для Украины, которая обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Кульминационным залпом в противостоянии стало прозвучавшее в вечернем эфире телеканала Polsat 20 сентября заявление премьера Матеуша Моравецкого о том, что Польша уже больше не поставляет Украине никакого вооружения. Он сообщил, что его страна сейчас приобретает современное вооружение для своей армии и уже сделала большие заказы. Правда, на следующий день стала появляться информация, что поставки все же пока идут, но только в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей и заключенных контрактов. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сказал, что речь, в частности, о "крупнейшем после 1989 года заграничном контракте, подписанном польской оборонной промышленностью". Представитель правительства не уточнил, о каком контракте идет речь.

Политический подтекст

При всем происходящем следует принимать во внимание, что в Польше 15 октября запланированы парламентские выборы. Правящая в стране партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского борется за третий срок у власти, находясь в ситуации, когда важен каждый голос.

Политические стратеги, видимо, поняли, что ссориться с фермерами в такое время невыгодно. Это огромный пласт электората, который никогда не скрывает свое недовольство и может устроить массовые акции протеста по всей стране. Украинские товары для них — реальная проблема, фактор, который может определить их будущее.

Именно поэтому в Варшаве широко озвучивается идея о том, что Украина не вступит в Евросоюз, пока вопрос поставок сельскохозяйственной продукции не будет урегулирован, а страна не выполнит необходимые условия.

Всего нескольких месяцев неограниченных поставок продукции АПК Польше хватило, чтобы понять все вызовы, с которыми столкнется польский фермер в случае вступления Украины в ЕС и присоединения к общему европейскому рынку. Скорее всего, польское сельское хозяйство просто перестанет существовать.

Тем временем, обменявшись угрозами, стороны, похоже, решили умерить пыл. Качиньский сделал заявление, что Польша продолжит поддерживать Украину, несмотря ни на что. Замминистра экономики Качка пообещал, что введет эмбарго на польские яблоки только в крайнем случае, министры сельского хозяйства созвонились и договорились вести конструктивный диалог. Но президенты на полях ГА ООН встретиться так и не успели, что все же стало для коллективного Запада тревожным сигналом.

"Политический подтекст этого кризиса выходит далеко за рамки сельского хозяйства. Воинственная позиция польского правительства, не вступившего в переговоры с ЕС и Украиной, окажет влияние на нашу безопасность", — сказал бывший заместитель министра иностранных дел Рышард Шнепф газете Rzeczpospolita.

Для НАТО хорошие отношения Польши с Украиной имеют ключевое значение с точки зрения военных поставок. В этой связи, по мнению Шнепфа, спорные идеи политиков — это результат изоляции Польши и жажда победы на выборах независимо от цены.