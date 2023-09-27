В Роскачестве сообщили о росте продаж рыбной продукции до четырех раз

Рост продаж произошел благодаря запуску проекта "Русская рыба", заявила замглавы организации Ольга Шанаева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Продажи рыбы и рыбной продукции в российских торговых сетях выросли до четырех раз благодаря запуску проекта "Русская рыба". Об этом сообщила ТАСС на полях VI Международного рыбопромышленного форума заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

"По итогам пилотного запуска проекта мы видим впечатляющие результаты по динамике продаж. Например, в "Пятерочке" продажи сельди Vici выросли до 156%, в "Окей" зафиксировано увеличение продаж пресервов в четыре раза", - сказала она.

Шанаева напомнила, что Минпромторг РФ совместно с Роскачеством, Минсельхозом РФ и Рыбным союзом создал проект "Русская рыба". Его основная цель - популяризация отечественной рыбной продукции. Полномасштабный запуск проекта запланирован на 2024 год.

VI Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге © Ольга Костромина/ ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в РФ. По мнению Роскачества, решить эту задачу можно путем повышения осведомленности населения о пользе рыбы, долгосрочных маркетинговых кампаний, популяризации недооцененных видов рыбы.