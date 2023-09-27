Новак заявил о дополнительных поставках дизеля сельхозпроизводителям

Ситуация с ценами на бензин в России

До конца ноября планируют направить 1,8 млн тонн топлива

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ сейчас уделяет особое внимание поставкам топлива сельхозпроизводителям. Ведомства и компании составили помесячный график обеспечения топливом, по которому аграриям дополнительно будет направлено 1,8 млн тонн дизельного топлива по ноябрь включительно, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства с президентом России Владимиром Путиным.

"Особое внимание уделяется поставкам топлива сельхозпроизводителям, здесь также организована работа в штабном режиме. Совместно с Минэнерго и Минсельхозом, РЖД подписан помесячный график обеспечения [топливом] в разрезе регионов, а также в разрезе нефтяных компаний. Приблизительно объем [дополнительных поставок составит] 1,8 млн тонн дизельного топлива по ноябрь включительно", - сказал он.

"Также внимательно следим за тем, чтобы соответствующая трансляция цен снижения биржевых торгов отражалась на нефтебазах и на мелкооптовом звене и доходила до сельхозпроизводителей. За этим внимательно смотрим с субъектами РФ", - добавил Новак.