Оборот общественного питания в России в августе вырос на 8,4%

Показатель составил 231,4 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в августе 2023 года вырос на 8,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 231,4 млрд рублей, в январе - августе оборот увеличился на 14% - до 1,783 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении РФ.

"Оборот общественного питания в августе 2023 года составил 231,4 млрд рублей, или 108,4% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - августе 2023 года - 1783,4 млрд рублей, или 114,0%", - говорится в документе.

По сравнению с июлем текущего года оборот ресторанного рынка в августе повысился на 2,4%. Для сравнения: в августе 2022 года оборот российских ресторанов в годовом выражении увеличился на 4,6%, в месячном выражении - на 5,9%.

Одновременно статистическое ведомство уточнило данные по обороту общественного питания в апреле - июле текущего года. Согласно обновленным оценкам, оборот ресторанного рынка в апреле вырос на 18,2% в годовом выражении (предыдущая оценка - рост на 16,9%), в мае - на 23,8% (ранее - рост на 22,4%), в июне - на 13,5% (ранее - рост на 12,2%), в июле - на 12,1% (предыдущая оценка - рост на 11%).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные", - поясняет Росстат.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов. По итогам 2022 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,35 трлн рублей.