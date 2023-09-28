Российский рынок акций открылся ростом основных индексов

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 3 079,93 пункта, индекс РТС - до 1 002,74 пункта

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи рос до 3 079,93 пункта (+0,4%), индекс РТС - до 1 002,74 пункта (+0,35%).

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 080,81 пункта (+0,43%), индекс РТС рос на 0,49%, до 1 004,11 пункта.

В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,14% - до 96,77 рубля, евро находился на отметке в 101,77 рубля (-0,19%), курс юаня прибавлял 0,19% - до 13,238 рубля.