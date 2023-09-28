Минфин прогнозирует укрепление рубля до 94,3 рубля за доллар по итогам года

Преимущественно причиной стало восстановление динамики импорта, говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рубль по итогам 2023 года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар, преимущественно из-за восстановления динамики импорта. Об этом сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных на сайте Минфина РФ.

"Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса. По итогам 2023 года прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 рубля за доллар США (связанное преимущественно с восстановлением динамики импорта). В 2024-2026 годах курсовая динамика сложится на уровне 90-92 рублей за доллар США", - отмечается в документе.

Ранее Минэкономразвития на среднесрочном горизонте заложило в макропрогнозе постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Согласно данным прогноза, евро на уровне ниже 100 рублей ожидается в период с мая по сентябрь 2024 года. В декабре 2024 года курс прогнозируется на уровне 91,7 рублей за доллар и 102,3 рублей за евро.