28 сентября, 07:22,
обновлено 28 сентября, 07:54
Колебания курса рубля

Минфин прогнозирует укрепление рубля до 94,3 рубля за доллар по итогам года

Преимущественно причиной стало восстановление динамики импорта, говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рубль по итогам 2023 года постепенно укрепится до 94,3 рубля за доллар, преимущественно из-за восстановления динамики импорта. Об этом сообщается в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных на сайте Минфина РФ.

Читайте также
Мнение
В интересах российской экономики — сильный рубль

"Курс рубля будет определяться преимущественно динамикой платежного баланса. По итогам 2023 года прогнозируется его плавное укрепление до уровня 94,3 рубля за доллар США (связанное преимущественно с восстановлением динамики импорта). В 2024-2026 годах курсовая динамика сложится на уровне 90-92 рублей за доллар США", - отмечается в документе.

Ранее Минэкономразвития на среднесрочном горизонте заложило в макропрогнозе постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля.

Согласно данным прогноза, евро на уровне ниже 100 рублей ожидается в период с мая по сентябрь 2024 года. В декабре 2024 года курс прогнозируется на уровне 91,7 рублей за доллар и 102,3 рублей за евро. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация