28 сентября, 09:17

Мишустин: россияне смогут сами решать, пользоваться ли цифровым рублем или "бумажным"

Премьер-министр напомнил, что в августе стартовал пилотный проект цифрового рубля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия начала внедрять в том числе цифровую валюту, но каждый человек сможет решать для себя, какой формой рубля ему удобнее рассчитываться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

Читайте также
Что известно о цифровом рубле

"В августе этого года стартовал "пилот" (пилотный проект - прим. ТАСС) цифрового рубля. Важно, что выбор, каким платежным инструментом пользоваться, - наличными, картой, СБП или цифровым рублем - будет всегда оставаться за конкретным человеком", - отметил он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация