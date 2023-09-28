Мишустин: россияне смогут сами решать, пользоваться ли цифровым рублем или "бумажным"

Премьер-министр напомнил, что в августе стартовал пилотный проект цифрового рубля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия начала внедрять в том числе цифровую валюту, но каждый человек сможет решать для себя, какой формой рубля ему удобнее рассчитываться, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"В августе этого года стартовал "пилот" (пилотный проект - прим. ТАСС) цифрового рубля. Важно, что выбор, каким платежным инструментом пользоваться, - наличными, картой, СБП или цифровым рублем - будет всегда оставаться за конкретным человеком", - отметил он.