28 сентября, 11:08

Силуанов сообщил, что создание альтернативы SWIFT будет обсуждаться в рамках БРИКС

Создание альтернативы SWIFT будет обсуждаться в рамках БРИКС, заявил Силуанов.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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