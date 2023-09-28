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28 сентября, 11:08
Силуанов сообщил, что создание альтернативы SWIFT будет обсуждаться в рамках БРИКС
Создание альтернативы SWIFT будет обсуждаться в рамках БРИКС, заявил Силуанов.
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Теги:
Силуанов, Антон Германович
Россия
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