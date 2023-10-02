Планируется использовать проекторы компании "Экстра синема"

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Якутия намерена оснастить 18 кинозалов в Донбассе кинопроекторами якутской компании "Экстра синема".

Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель Якутии при президенте России Андрей Федотов.

"Во исполнение поручения президента нашей страны мы планируем к реализации в ДНР (Донецкой Народной Республике) проект по развитию сети кинопроката "Экстра синема", разработанной резидентами технопарка "Якутия". Она уже успешно работает в Кировском (подшефном Якутии городе в ДНР), в целом мы хотим оснастить 18 кинозалов Донбасса для кинопроката отечественных фильмов", - рассказал Федотов.

Разработка компании в пять раз дешевле и компактнее зарубежных аналогов, проектору не требуется отдельная кинобудка, он подвешивается на потолке помещения. Благодаря таким кинопроекторам жители сел получают возможность следить за новинками кино. В августе президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах.