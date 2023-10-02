2 октября, 02:07

Якутия намерена оснастить 18 кинозалов в Донбассе

Планируется использовать проекторы компании "Экстра синема"

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Якутия намерена оснастить 18 кинозалов в Донбассе кинопроекторами якутской компании "Экстра синема".

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Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель Якутии при президенте России Андрей Федотов.

"Во исполнение поручения президента нашей страны мы планируем к реализации в ДНР (Донецкой Народной Республике) проект по развитию сети кинопроката "Экстра синема", разработанной резидентами технопарка "Якутия". Она уже успешно работает в Кировском (подшефном Якутии городе в ДНР), в целом мы хотим оснастить 18 кинозалов Донбасса для кинопроката отечественных фильмов", - рассказал Федотов.

Разработка компании в пять раз дешевле и компактнее зарубежных аналогов, проектору не требуется отдельная кинобудка, он подвешивается на потолке помещения. Благодаря таким кинопроекторам жители сел получают возможность следить за новинками кино. В августе президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и реализовать программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)ДНР
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