Песков назвал абсурдными ограничения в ЕС на въезд авто с российскими номерами

РФ будет отвечать с позиции собственной выгоды, заявил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Решения стран Евросоюза об ограничении въезда автомобилей с российскими номерами - абсурдные, РФ будет отвечать с позиции собственной выгоды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция. Безусловно, подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения", - сказал Песков.

Запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, с 3 октября он будет введен в Норвегии. Сообщалось также, что Болгария введет запрет на въезд российских машин с конца дня в понедельник.