2 октября, 10:35
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Помощь США Украине и отказ Молдавии от российского газа. Темы брифинга Пескова

Ercin Erturk/ Anadolu Agency via Reuters Connect
Киев
© Ercin Erturk/ Anadolu Agency via Reuters Connect

Решение США не включать помощь Украине в бюджет, отказ Молдавии от российского газа и запрет на въезд в Европу автомобилям из РФ стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле, у него совещания внутреннего характера. Сегодня на докладе у президента будет глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
  • Неформального саммита лидеров СНГ 7 октября не планируется, у Путина в планах обычные мероприятия.
  • Дата визита Путина в Киргизию определена, но анонсировать ее пока рано.

О запрете на въезд российским машинам в Европе

  • "Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция".
  • "Подобные абсолютно абсурдные решения лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и, кстати, далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения".

О порядке въезда и выезда украинцев

  • "Многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда тех людей, которые хотят к нам переехать".

Об отказе помощи США Украине из-за угрозы шатдауна

  • Невключение помощи Украине в бюджет США - "это временное явление". "США продолжат свою вовлеченность в этот конфликт".
  • По прогнозам России, усталость от конфликта и абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США, и приведет к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий.

Об отказе Молдавии от российского газа

  • Контакты между "Газпромом" и Молдавией должны продолжаться, поскольку у молдавской стороны есть долги. Главное - нужно урегулировать долговые отношения Молдавии и "Газпрома".
  • Вопрос о снабжении газом Приднестровья нужно адресовать самой компании.

О результатах выборов в Словакии

  • "Целый ряд политиков в Европе именуют "пророссийскими". По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд".

О годовщине штурма Белого дома

  • Никаких обращений или заявлений президента по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома не планируется.
  • Россия прошла через темные времена и вынесла уроки из событий октября 1993 года.
  • На Западе много недоброжелателей, желающих, чтобы эти события повторились. Однако уровень консолидации российского общества вокруг Путина делает невозможным повторение этих событий.
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАСловакияРоссияМеняйло, Сергей ИвановичПесков, Дмитрий СергеевичФицо, Роберт
© Информационное агентство ТАСС
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