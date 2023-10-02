2 октября, 10:19

Путин встретится с главой Северной Осетии

По словам пресс-секретаря российского лидера, президент продолжает регулярно работать с региональными руководителями и заниматься региональной проблематикой

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет встречу с главой Республики Северная Осетия - Алания Сергеем Меняйло. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Путин работает в Кремле, у него совещания внутреннего характера. Среди других на визите сегодня у главы государства будет глава Северной Осетии [Сергей] Меняйло. Путин продолжает регулярно работать с региональными руководителями и заниматься региональной проблематикой", - сказал представитель Кремля.

В прошлый раз глава государства встречался с Меняйло в 2021 году, когда тот был врио губернатора региона. Тогда глава Северной Осетии докладывал Путину о социально-экономическом развитии региона, а также о планах по развитию туризма и сельского хозяйства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичПесков, Дмитрий СергеевичСеверная Осетия
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