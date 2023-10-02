Экс-спикер Рады обвинил власть Украины в очередном "распиле денег"

По словам Дмитрия Разумкова, речь идет о создании англоязычного издания The Gaze

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Бывший председатель Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков обвинил власть в растрачивании средств при создании "никому не нужного" англоязычного издания The Gaze.

"Офис президента и правительство держат нас за дураков. Очередное тому свидетельство - 60 млн [гривен] ($1,63 млн - прим. ТАСС) на никому не известное и никому не нужное англоязычное СМИ The Gaze. Военные уже посчитали: это 60 новых пикапов или столько же 120-мм минометов для ВСУ", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Разумков считает это не просто расточительством. "The Gaze не имеет ничего общего с государственной информационной политикой. <...> Это схема распила денег, наглая и топорная. Прямые договоры с сомнительными подрядчиками, производящими сомнительный контент", - заявил он.

Депутат напомнил и о других бесполезных, с его точки зрения, проектах. "Бюджет никому не нужного телемарафона на текущий год - 2 млрд [гривен] ($54,4 млн - прим. ТАСС). Его ценность для государства нулевая. Как и проектов "Дом", "FreeДом", теперь еще и The Gaze", - отметил он, заявив о необходимости проведения аудита Министерства культуры Украины.

По данным независимого антикоррупционного центра NGL.media, англоязычная цифровая платформа The Gaze была запущена финансируемым Минкультуры госпредприятием "Мультимедийная платформа иновещания Украины" в июне 2023 года. По замыслу она предназначена для освещения событий на Украине для западной аудитории. Как отмечает антикоррупционный центр на основе анализа тендерной документации, в деятельности The Gaze прослеживаются многочисленные нарушения. Ее информационным сопровождением занимается компания, получившая проект на торгах, где была единственным участником. А стоимость одной краткой, в том числе неоригинальной, новости составляет 4 тыс. гривен ($108,65), что практически на порядок превышает цены на украинском рынке. При этом за четыре месяца сайт имеет всего около 65 тыс. просмотров.

Коррупция на Украине

Вопросы борьбы с коррупцией и необоснованными тратами особенно остро стоят на Украине на фоне рекордного дефицита бюджета в $38 млрд, покрываемого исключительно за счет западного финансирования. Газета Politico со ссылкой на правительственный документ, оказавшийся в ее распоряжении, сообщила в понедельник, что администрация президента США Джо Байдена серьезно обеспокоена уровнем коррупции на Украине, из-за которой западные страны могут отказаться от предоставления Киеву помощи.

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает пункт о предоставлении помощи Украине. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Вашингтон уже предупредил Киев о необходимости в предстоящие 45 дней, когда пройдет согласование бюджета США на 2024 год, исключить любые коррупционные скандалы на Украине. По его словам, речь об этом шла в ходе недавнего визита украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским в США.