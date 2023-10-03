Зампред ЕК предостерегла от принятия ограничительных мер в сфере ИИ

По словам Веры Юровой, излишние опасения могут препятствовать развитию инноваций

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова предостерегла законодателей от принятия излишних ограничительных мер при регулировании искусственного интеллекта (ИИ), указав, что опасения относительно технологий могут "задушить" инновации. Об этом сообщает газета Financial Times.

Законодательные меры сообщества не должны, как сказала Юрова, основываться на "антиутопических опасениях". "Не должно быть психоза в оценке рисков ИИ, - приводит издание слова зампреда ЕК. - Необходим тщательный анализ возможных рисков". "Технологии могут быть добавлены в список рискованных только тогда, когда мы видим, что их используют именно таким образом".

Предостережения Юровой, курирующей принятие знакового законодательства ЕС по ИИ, прозвучали, по данным издания, в тот момент, когда ЕК, Европарламент и страны - члены сообщества "приступили к заключительному этапу переговоров по доработке законодательства по ИИ, спустя два с половиной года после того, как ЕК выступила с инициативой его принятия". Ожидается, что согласование пакета завершится к концу года.

Как сообщила ранее FT, десятки крупнейших европейских компаний, в том числе немецкая Siemens и французская Airbus, выступили против представленного ЕК пакета норм по регулированию ИИ. По их мнению, законопроект поставит под угрозу конкурентоспособность и технологический суверенитет Европы. В нем, в частности, отмечают необходимость того, чтобы при внедрении ИИ в сферах высокого риска, например в медицине, энергетике, на транспорте, в военной сфере, система не была полностью автоматизирована, а окончательное решение принимал человек.