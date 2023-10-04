Минэнерго: влияние сокращения поставок электроэнергии в КНР на цены в ДФО будет минимально

По словам министра энергетики Николая Шульгинова, "нужно найти баланс интересов экспортера и потребителей"

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Сокращение экспорта электроэнергии в Китай окажет минимальное влияние на цены для потребителей на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов в кулуарах Энергетического форума ШОС.

"Я думаю, что эти отклонения будут минимальны. Нужно найти баланс интересов экспортера и потребителей. <...> Мы ищем баланс, чтобы выйти на минимальную рентабельность "Интер РАО" и обеспечить возможность снижения цены для потребителей Дальнего Востока", - сказал министр.

Ранее официальный представитель "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в России) Александра Панина сообщала, что компания направила своим контрагентам предложение пересмотреть цену поставок электроэнергии в сторону ее повышения на 7% на фоне введения экспортных пошлин. В случае, если цены не пересмотрят, компания допустила ограничение поставок или их полное прекращение. В "Интер РАО" допускали, что цены на электроэнергию для потребителей Дальнего Востока могут ощутимо вырасти в случае приостановки поставок электроэнергии в Китай. Переговоры с Китаем по вопросу повышения цены сейчас продолжаются, компания уже приступила к частичным ограничениям поставок.

Панина отмечала, что рентабельность поставок "Интер РАО" в Китай составляет 5%, еще меньшая рентабельность у поставок в Монголию. По ее словам, если контрагенты согласятся на повышение цены с октября, это будет учтено в договорах, в случае снижения пошлин цену снизят. Если контрагенты компании не согласятся на новые условия, то по договору компания вправе снижать объемы поставок до нуля.

По итогам 2022 года поставки электроэнергии в Китай достигли рекордных 4,7 млрд кВт-ч.

Об экспортных пошлинах

Правительство России ввело гибкие экспортные пошлины на некоторые товары для защиты внутреннего рынка. Они начали действовать с 1 октября и привязаны к курсу рубля. Под действие пошлин подпадает и электроэнергия.

Мера будет действовать до конца 2024 года.

Размер пошлин варьируется от 0% до 10% для разных товаров. В основном пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты, а при 80 рублях за $1 и ниже она будет нулевой.