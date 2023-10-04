Еврокомиссия назвала условия введения спецпошлин на китайские электромобили

Сборы могут ввести, если выяснится, что их производство субсидировалось государством

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) введет специальные пошлины на китайские электромобили, если начатое ею расследование позволит выявить "нелегальные государственные субсидии" при их производстве. Об этом сообщил представитель ЕК Олоф Гилл.

"Как заявила [12 сентября в Европарламенте] председатель [ЕК Урсула] фон дер Ляйен в своей речи о состоянии ЕС, Еврокомиссия приступила к расследованию импорта электрических автомобилей из Китая. Расследование установит, получают ли производители этих автомобилей нелегальные субсидии и могут ли эти субсидии нанести урон европейским производителям электромобилей. Если оба этих предположения подтвердятся, расследование изучит последствия и влияние субсидий на импортеров, производителей и пользователей. На основании выводов расследования Еврокомиссия примет решение о введении специальных пошлин на китайские электромобили, если сочтет, что это в интересах ЕС", - сказал он.

По словам Гилла, расследование "может занять до 13 месяцев, однако временные таможенные пошлины могут быть введены уже через 9 месяцев".